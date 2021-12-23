Уголовное дело возбудили после пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, в результате чего в части города ограничено теплоснабжение и подача горячей воды. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК по Бурятии.

"Ночью 23 декабря на "Улан-Удэнской ТЭЦ номер 1" ПАО "ТГК № 14" произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающим щит управления. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до минус 30 градусов Цельсия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ ("Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, возгорание в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности. "Причинен крупный ущерб свыше 1 млн рублей", - отметили в ведомстве. На месте происшествия работают следователи. "Фиксируются следы аварии, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела", - добавили в ведомстве.