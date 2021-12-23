Подача тепла в Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 ограничена в 791 многоквартирный дом

"Восстановительные работы на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 продолжаются. Отключенных от отопления жилых домов нет. В режиме сниженных параметров - 791 многоквартирных домов", - сообщили в правительстве.

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Ограничение подачи теплоснабжения в Улан-Удэ, где произошел пожар на ТЭЦ-1, коснулось более 790 многоквартирных домов. Об этом сообщили журналистам в правительстве Бурятии.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

В настоящее время в восстановительных работах задействованы порядка 100 человек, это в том числе сотрудники ТГК-14, МРСК "Сибирь". На ТЭЦ-1 проводится запуск резервного оборудования. Максимальная тепловая нагрузка перебрасывается на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2.

"Сейчас на ТЭЦ-1 установлен дизель-генератор на мазутные насосы топливно-транспортного цеха, мазутная насосная запущена в работу. <…> Растопка котла № 2 в 13:30 по местному времени выйдет на рабочие параметры, <…> параллельно прокладываются временные кабельные перемычки в топливно-транспортном цехе и на котлоагрегат № 7. <…> Максимальная нагрузка сетевого расхода переведена на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. Температура воды на подаче 57 градусов, обратка - 51 градус", - пояснили в оперативном штабе.

В настоящее время на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 организована дополнительная поставка мазута - прибыло пять цистерн с 320 тоннами мазута. Организована дополнительная поставка жидкого топлива - 10 цистерн - в ближайшие дни. "Запас мазута на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с учетом поступивших цистерн на текущий момент составляет 1 040 тонн, что составляет трехдневный запас", - уточнили в оперштабе.