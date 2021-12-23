Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание, вызвавшее пожар. На время восстановительных работ в нескольких районах города снизили подачу тепла.
- В Улан-Удэ сейчас -30о С и холодная погода сохранится в ближайшие дни. В городе ввели режим ЧС.
- Ограничение подачи теплоснабжения коснулось более 790 многоквартирных домов.
- Под ограничение подпали Железнодорожный район, кроме поселков Стеклозавод и Загорск - там работают муниципальные котельные, и часть Советского района.
- Приостановлена работа детских садов и школ города.
- Медики приостановили прием в городскую больницу Железнодорожного района.
- В зону ограничения подачи тепла и горячей воды попали городская поликлиника №6 и городская поликлиника №1, а также республиканский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних.
- Власти готовят пункты временного размещения - уже открыли 10 пунктов на 400 человек на базах гостиниц в Октябрьском районе, на левобережной стороне, в Восточном и Загорске. Для организации размещения людей подключаются спасатели и волонтеры.
- Теплоэнергетики переводят нагрузку на ТЭЦ-2.
- Прокуратура начала проверку по факту пожара. Возбуждено уголовное дело.
- Глава Бурятии Алексей Цыденов прервет рабочую поездку в Сирию из-за пожара.
- Площадь пожара составила 60 кв. м., было два очага возгорания. Загорелись кабели, которые питают и управляют котлами отопления. Пожар привел к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов.
- В местных СМИ сообщалось, что пожарных не сразу пустили на территорию теплоэлектроцентрали. Эту информацию подтвердил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. В пресс-службе правительства региона отметили, что персонал ТЭЦ действовал по инструкции.
- ТЭЦ-1 - одно из крупнейших предприятий региона, более 80 лет служит основным источником тепла и света для жителей города, станция обеспечивает теплом Советский, Железнодорожный и часть Октябрьского района столицы республики.