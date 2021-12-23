Бабушка и внук погибли при обрушении крыши во время пожара в доме в Новгородской области

ТАСС, 23 декабря. Пожар с обрушением крыши в двухквартирном доме в Новгородской области привел к гибели пожилой женщины и ее внука. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В деревне Нива Хвойнинского района Новгородской области произошло возгорание квартиры в двухквартирном жилом доме. После тушения пожара обнаружено тело женщины 1936 года рождения и ее малолетнего внука", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в квартире, где произошел пожар, жили пять человек. Родители ребенка в момент возгорания находились в соседней хозпостройке. Отец ребенка успел вывести из горящего дома одного из пенсионеров, вернуться за остальными он не смог из-за обрушившегося потолка.

"По данному факту Боровичским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка. Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления источника и причины возгорания. Для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы", - рассказали в пресс-службе.