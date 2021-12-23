В Вологодской области полностью восстановили нарушенное непогодой электроснабжение,

ВОЛОГДА, 23 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение всех населенных пунктов Вологодской области полностью восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области в четверг.

"На утро 23 декабря, по информации ситуационного центра, все населенные пункты в Череповецком и Устюженском районе подключены к электроснабжению. В течение дня 22 декабря были зафиксированы отключения, которые устранены силами электросетевой организации", - сказали в пресс-службе.

Массовые аварийные отключения из-за непогоды происходили 14-16 декабря, они затронули четыре муниципалитета. С 16 декабря в Уломском и Судском поселениях Череповецкого района, а также на всей территории Устюженского района действовал режим ЧС. С 20 декабря локальные отключения в небольших населенных пунктах наблюдались в Череповецком и Устюженском районах. На территории области установились морозы, по ночам температура опускается минус 30 градусов.

По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", энергетики восстановили в Вологодской области более 9 тыс. км ЛЭП после нескольких циклонов с сильными снегопадами и ледяными дождями, включили 365 воздушных линий и 3,1 тыс. трансформаторных подстанций. На время восстановительных работ социально значимые объекты были обеспечены резервными источниками электроснабжения.

Губернатор Олег Кувшинников сообщил на оперативном совещании областного правительства 20 декабря, что правительство региона потребует от энергохолдинга "Россети Северо-Запад" программу модернизации и повышения надежности энергоснабжения, чтобы ситуации с отключениями не повторялись и электричество было при любых погодных условиях.