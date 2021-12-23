Число погибших в результате наводнений в Малайзии возросло до 37

СИНГАПУР, 23 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнений на западе Малайзии увеличилось до 37 человек, еще по меньшей мере 10 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный инспектор полиции Акрил Сани Абдулла.

"За минувшие сутки поступила информация о гибели пятерых местных жителей, среди которых один ребенок", - приводит его слова агентство BERNAMA. "Наиболее тяжелая ситуация складывается сейчас в штате Паханг", - указал глава национальной полиции. Он также сообщил, что "в центрах эвакуации находятся около 68,3 тыс. человек".

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб объявил о выделении 100 млн ринггитов ($23,6 млн) на восстановление инфраструктуры и жилого фонда, разрушенных в результате наводнений. Он также сообщил, что каждая семья, пострадавшая из-за стихии, получит компенсацию в размере тысячи ринггитов ($236).

По оценкам местных метеослужб, продолжающиеся почти неделю осадки в ряде районов на западе Малайзии стали сильнейшими за последние 100 лет.