В Приамурье рост преступлений с использованием IT-технологий в 2021 году составил 15%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Правоохранители Амурской области отмечают рост преступлений с использованием информационных технологий. С начала года он составил 15,7%, сообщила пресс-служба правительства региона.

"[С начала] 2021 года в области зарегистрировано 3 499 преступлений с использованием информационных технологий (ИТ), это на 15,7% выше, чем в прошлом году, в основном это кражи с банковских счетов граждан и мошенничества", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в производстве правоохранителей находится 422 уголовных дела по мошенничествам, совершенным с использованием информационных технологий, из них по 26 преступлениям лица установлены. Раскрыто преступлений прошлых лет - 91.

"В отчетном периоде на территории области было зарегистрировано 1 518 краж с банковских счетов, что на 3,9% выше аналогичного периода 2020 года. С 207 до 333 увеличилось число оконченных производством уголовных дел данной категории. Раскрываемость преступлений составила 20,5%", - цитирует пресс-служба слова Светланы Бусловой - начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Амурской области.

Правоохранители основной проблемой при раскрытии и расследовании преступлений в сфере информационных технологий называют постоянное совершенствование способов преступлений, сложность идентификации средств связи и установления места совершения преступления.