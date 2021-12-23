В Москве задержали мужчину, облившего бензином посетителей бара

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который после конфликта с одним из посетителей бара на северо-востоке Москвы облил бензином людей у входа в заведение и устроил поджог. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию ночью поступило сообщение о том, что в баре в проезде Дежнева неизвестный облил бензином посетителей и угрожает поджогом. "Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали подозреваемого, пытавшегося скрыться с места происшествия. Им оказался 48-летний приезжий", - сказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что среди посетителей бара возник конфликт, в ходе которого один из его участников вышел из заведения и через некоторое время вернулся с емкостью, наполненной жидкостью. Он разлил ее перед входом в бар и на стоящих посетителей, а затем осуществил поджог. Как отметили в пресс-службе, "прибывшими сотрудниками полиции злоумышленник был задержан, что позволило избежать тяжких последствий преступного умысла задержанного".

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Подозреваемый арестован, ему может грозить до семи лет лишения свободы.