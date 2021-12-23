ГП выявила факты коррупции в связях работников Ростехнадзора с владельцами шахт Кузбасса

БАРНАУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Проведенные прокуратурой проверки угледобывающих предприятий Кузбасса после аварии на шахте "Листвяжная" выявили факты коррупционной связи между владельцами шахт и разрезов и представителями Ростехнадзора, а также Государственной трудовой инспекцией.

Об этом сообщил журналистам заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Алтайский край.

"У нас ряд инспекторов и начальников органов контроля вошли в неформальные коррупционные отношения с владельцами шахт и разрезов, им предоставлялись машины с водителями, которые приобретались владельцами шахт. Родственников на высокооплачиваемые работы устраивали, в частности, районная государственная инспекция труда. Начальница устроила своего родного брата [на предприятие], тот получал большую зарплату, и в ходе проверки государственная инспекция труда, конечно, не вскрывала нарушений. А вот когда прокуроры после трагедии, которая произошла на "Листвяжной", [провели проверку] они вскрыли массу нарушений, в том числе и критического характера, которые могли повлечь за собой жертвы", - сказал Демешин, пояснив, что нарушения были выявлены на угольном предприятии недалеко от шахты "Листвяжная" в соседней территории.

Демешин в среду провел расширенное заседание коллегии прокуратуры Кузбасса по вопросам промышленной безопасности, в ходе которой дал жесткую оценку работе правоохранительных органов и органов контроля в Кузбассе. По результатам проведенных проверок он поручил прокуратуре Кузбасса направить следственным органам материалы ведомственной проверки и решить вопрос об уголовном преследовании сотрудников Ростехнадзора из города Белово и государственной инспекции труда в Полысаево. Признаки каких преступлений были выявлены в их действиях, не сообщалось.