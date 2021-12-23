Следствие требует арестовать бывшего схиигумена Сергия по делу о разжигании ненависти

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следствие требует арестовать бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) по делу о возбуждении ненависти либо вражды, соответствующие материалы поступили в Басманный суд Москвы. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Светлана Герасимова.

"У меня есть информация, что следствие направило ходатайство об аресте Романова в суд по делу, возбужденному по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")", - сказала защитник, отказавшись от других комментариев. В Басманном суде ТАСС подтвердили, что в суд поступило ходатайство об избрании в отношении Романова меры пресечения в виде заключении под стражу по статье о возбуждении ненависти.

Ранее Романов уже был осужден Измайловским судом Москвы на 3,5 года колонии по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести.

Схиигумен Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября 2020 года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

Согласно выводам следствия, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству". Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства. По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, вышел на свободу в конце 1990-х годов.