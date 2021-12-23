На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ запустили резервный котел

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Теплоэнергетики запустили резервный котел №2 на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ для поддержания параметров теплоносителя. Об этом сообщили в пресс-службе "Территориальной генерирующей компании - 14" (ТГК-14).

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 запущен резервный котел №2. Это позволит поддержать параметры теплоносителя", - сообщили в пресс-службе.

В Улан-Удэ в настоящий момент минус 25 градусов. Холодная погода сохранится в ближайшие дни. Ранее первый заместитель генерального директора ТГК-14 по технической политике, технический директор Юрий Дорфман сообщил журналистам, что восстановление теплоснабжения в Улан-Удэ, нарушенное после пожара на ТЭЦ-1, планируется 25 декабря.

"В настоящее время в восстановительных работах на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 задействованы около 100 человек. Материальными ресурсами обеспечены. Отключенных от отопления жилых домов нет. В режиме сниженных параметров - 791 многоквартирный дом", - уточнили в пресс-службе.