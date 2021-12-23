В Петербурге возбудили дело о хищении 150 млн рублей при рекультивации мусорного полигона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении 150 млн рублей из средств, выделенных на рекультивацию мусорного полигона, возбуждено в Санкт-Петербурге. Речь идет о полигоне ТБО "Новоселки" в Выборгском районе города, личности подозреваемых пока не разглашаются, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Дело возбуждено, отрабатываются на причастность лица, устанавливаются виновные. Изымаются документы", - рассказал собеседник агентства. ТАСС направил запрос в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Полигон "Новоселки" расположен в поселке Левашово Выборгского района Петербурга, был открыт в 1970-е годы. Прием твердых коммунальных отходов был прекращен в апреле 2017 года. Объект занимает участок площадью 83,5 га.

Первый этап рекультивации полигона со стоимостью контракта 755,5 млн рублей начался в 2018 году, по итогам конкурса подрядчиком стала компания "Профистрой Северо-Запад". В 2020 году СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" объявило еще один аукцион на 656,5 млн рублей, он предполагает технический этап рекультивации полигона, устройство пруда-накопителя и другие мероприятия.

В августе 2021 года после пожара на полигоне, площадь которого достигла 2 тыс. кв. м, Росприроднадзор возбудил в отношении ООО "Профистрой Северо-Запад" дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.7 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв").