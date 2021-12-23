Горняков шахты им. Рубана в Кузбассе к аварийным работам после ЧП не привлекают

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Работники шахты им. А. Д. Рубана (входит в состав "СУЭК-Кузбасс") в Кемеровской области, где в воскресенье временно приостановили добычу из-за самонагревания угольного пласта, не привлекаются к аварийно-профилактическим работам, которые проводятся на шахте. Горняки задействованы только в процессах жизнеобеспечения предприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Во вторник в социальных сетях и местных СМИ появилась анонимная информация, полученная якобы от работников предприятия, о том, что шахтеры задействованы в ликвидации подземного пожара.

"В настоящее время ведутся профилактические работы, необходимые по регламенту безопасности. Отделения ВГСЧ МЧС продолжают подавать инертную пену для исключения возникновения очагов самонагревания угольного пласта, ведут мониторинг и анализ газовой обстановки в шахте. Шахта работает в режиме поддержания жизнеобеспечения, в них [этих работах] задействованы сотрудники предприятия. Работы по добыче и проходке пока не ведутся", - пояснили в компании, подчеркнув, что все аварийные работы проводят только горноспасатели.

В воскресенье вечером в шахте имени А. Д. Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") в Ленинске-Кузнецком произошло самонагревание пласта, сработали датчики повышения температуры и угарного газа. В этот момент под землей находились 128 горняков, все они были выведены на поверхность, пострадавших нет. Позднее в МЧС сообщили, что в шахте было выявлено и ликвидировано открытое горение.