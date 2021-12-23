Уголовное дело о клевете возбудили после публикаций в сети о Павле Астахове

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции возбудили уголовное дело по статье о клевете после публикаций сведений в интернете о бывшем детском омбудсмене Павле Астахове и его сыновьях. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, не позднее 5 мая неизвестный разместил на разных сайтах в открытом доступе публикации о Павле Астахове, его сыновьях Артеме и Антоне, его водителе Максиме Осипове, его коллегии адвокатов, "порочащие честь и достоинство, подрывающие деловую репутацию последних". "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета")", - сказал собеседник агентства.

Санкция статьи предусматривает в том числе штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

20 декабря Головинский суд Москвы отправил под домашний арест Антона Астахова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.