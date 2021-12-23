Найденная в овраге в Саратовской области девочка пережила клиническую смерть

ТАСС, 23 декабря. Пятилетняя девочка, найденная в овраге в Саратовской области, пережила клиническую смерть, сообщила в четверг уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

"Младшая девочка жива. Состояние крайне тяжелое. Перенесла клиническую смерть вчера. Реанимация скорой помощи детской областной ее откачала", - написала она.

В размещенном видео она также уточнила, что столичные врачи консультируют медиков Саратовской области посредством телемедицины.

Как ранее сообщали в следственном управлении СК РФ по региону, двое детей были обнаружены в овраге в селе Прокудино днем 22 декабря. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения была доставлена в лечебное учреждение района, а затем в клинику Саратова.

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении 43-летней матери - жительницы Аткарского района Саратовской области, ее обвиняют в убийстве своего ребенка и попытке убийства второго. Как полагают следователи, женщина пыталась сделать это при помощи шарфа, а затем вынесла детей на улицу и оставила в овраге. На данный момент она задержана.