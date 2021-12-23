Двух подростков, в том числе сына бойца ММА Дацика, избили в центре Москвы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Неизвестный избил двух подростков в подъезде на Нижней Сыромятнической улице в центре Москвы, среди пострадавших сын российского бойца смешанного стиля (ММА) Вячеслава Дацика. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Днем 22 декабря неизвестный, предположительно в состоянии наркотического опьянения, в подъезде на Нижней Сыромятнической улице избил двух подростков, после чего скрылся. Среди пострадавших, по предварительным данным, сын бойца смешанного стиля Вачеслава Дацика", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие помещены в детскую городскую клиническую больницу св. Владимира. Врачи диагностировали у них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, ушибы и гематомы. По данному факту проводится проверка.

Вячеслав Дацик - российский боец смешанного стиля и тайского бокса. Известен вызывающим поведением на ринге. В 2007 году был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи, помещен в психиатрическую клинику, в 2010 сбежал оттуда в Норвегию. Там он был задержан, приговорен к тюремному заключению за незаконное ношение оружия. Позже его депортировали в Россию. Всего на счету бойца 14 боев, в шести из них он одержал победу.