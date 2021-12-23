Следствие требует ареста двух мужчин, избивших фигуриста Соловьева в центре Москвы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следствие ходатайствует о заключении под стражу двух молодых людей, обвиняемых в избиении в центре Москвы олимпийского чемпиона по танцам на льду Дмитрия Соловьева. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре столицы.

"С согласия прокурора Центрального административного округа дознавателем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении двух 18-летних фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.

Соловьев был избит 21 декабря около караоке-клуба в центре Москвы. После нападения его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. После инцидента в полицию были доставлены двое напавших на спортсмена. В пресс-службе СК сообщали, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы проверки по факту избиения Соловьева.