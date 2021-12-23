В Москве заключенный покончил с собой в СИЗО "Бутырка"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Заключенный совершил суицид в московском следственном изоляторе "Бутырка". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в СИЗО-2 на Новослободской улице покончил с собой 30-летний заключенный", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.

Кузьминский суд Москвы 11 ноября объявил в розыск данного мужчину за нарушение подписки о невыезде. В отношении него возбуждено три уголовных дела по статье о кражах и одно о грабеже. Он был задержан и доставлен в СИЗО "Бутырка".