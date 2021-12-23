ВС РФ оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Крыма Ислямову

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову, заочно осужденному за организацию диверсии, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению целостности РФ, сообщил в четверг на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

"По итогам рассмотрения кассационной жалобы защиты, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ приняла решение оставить вынесенные приговор и апелляционное определение без изменения", - написал адвокат.

В новость была внесена правка (11:21 мск) - передается с исправлением в заголовке.