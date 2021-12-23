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В Южной Осетии нашли тело пятого военнослужащего РФ, попавшего под лавину

Поиски велись в условиях непогоды

ЦХИНВАЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Поиски пятого российского военнослужащего, который попал под лавину в Южной Осетии, завершились, спасатели обнаружили его тело. Об этом сообщил ТАСС замглавы МЧС республики Ацамаз Бестауты.

"Тело пятого нашли", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что поиски пятого российского военнослужащего велись в условиях непогоды.

В результате схода лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали во вторник вечером погибли двое российских военнослужащих. Еще двое были госпитализированы в Республиканский многопрофильный медицинский центр в Цхинвале, а в среду выписаны. СК РФ возбудил дело по статье о халатности.

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