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Авария на ТЭЦ в Улан-Удэ

Сгоревшую ячейку котла на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ обновляли в сентябре

Вместе с ячейкой выгорела часть кабеля

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Сгоревшая ячейка котла на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ была обновлена в сентябре 2021 года.

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Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора ПАО "ТГК-14" по технической политике - технический директор Юрий Дорфман.

"Произошло короткое замыкание в седьмой ячейке 7р, пока причины мы сказать не можем. Будет назначено расследование. Обидно то, что ячейка новая: мы в этом году провели реконструкцию, ячейку заменили на новую. В сентябре эта ячейка была запущена в работу, провели полностью испытания, комиссия принимала", - сказал Дорфман.

Он отметил, что выгорела вся ячейка 7р, а также часть кабеля. "Сейчас наша основная задача - обеспечить питание соседних ячеек, то есть ячеек 6р, 8р и 9р - они целы, то есть ячейки соседних котлов целы. Поэтому мы можем обеспечить питание перемычками с них и питать все остальные механизмы, и поэтому сама ячейка и ее замена - задача долгая. Сейчас у нас задача - обеспечить питание с других", - пояснил Дорфман.

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РоссияБурятияАвария на ТЭЦ в Улан-Удэ
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