Глава предприятия на Алтае, где при сходе снега погибли люди, получил три года условно

БАРНАУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель и главный инженер одного из сельскохозяйственных кооперативов Заринского района Алтайского края, где в феврале при сходе снега погибли четверо рабочих, признаны виновными в нарушении требований охраны труда. Суд назначил им наказание в виде трех и 3,5 года условно, сообщили журналистам в четверг СУ СК РФ по региону.

"Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). <…> Председателю СПК [назначено] наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда подчиненных работников сроком на три года, условно на четыре года. Главному инженеру назначили два годашесть месяцев лишения свободы, условно на три года и шесть месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью", - сообщили в ведомстве.

При этом в прокуратуре Алтайского края сообщили, что судом вынесено частное определение в адрес СПК поскольку в компании была организована ненадлежащая работа по обеспечению и контролю безопасных условий труда. Также удовлетворены иски всех потерпевших на сумму 775 тыс. рублей. Как уточнили ТАСС в прокуратуре региона, ранее семьям каждого из погибших руководством кооператива было выплачено по 1 млн рублей.

В феврале 2021 года осужденные поручили работникам предприятия очистить крышу здания зерносклада от снега. В нарушение нормативов, они не обеспечили соответствующих условий труда своим работникам на высоте.

"При этом осужденные знали, что подчиненные выполняют работу, не обусловленную их обязанностями, не имеют соответствующей квалификации и не прошли требуемого обучения и инструктажа по выполнению данного вида деятельности. Таким образом, при очистке крыши здания произошел неконтролируемый сход снежной массы с поверхности покатой кровли зерносклада. Четверо работников предприятия упали вниз и были придавлены снежной массой. От полученных телесных повреждений сотрудники СПК скончались на месте происшествия", - отметили в СК.