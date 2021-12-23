Прокуратура просит отменить прекращение дела в отношение экс-главы "ВСМПО-Ависма"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Прокуратура в апелляционной жалобе на решение Верхнесалдинского районного суда Свердловской области просит отменить прекращение уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

"Прокуратура в жалобе указывает, что выводы суда о возмещении ущерба не соответствуют материалам дела, сумма назначенного штрафа не соответствует причиненному ущербу. Просят решение отменить и отказать в прекращении дела", - сказал собеседник агентства.

17 ноября Верхнесалдинский районный суд прекратил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Воеводина, ему был назначен судебный штраф в размере 80 тыс. рублей. Согласно материалам дела, нанесенный компании ущерб от его действий составил 130 млн рублей. В суде представитель потерпевшей стороны - начальник управления безопасности "ВСМПО-Ависма" Руслан Тесля - заявил, что у корпорации нет претензий к Воеводину. Он пояснял, что вопросы, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, были частью гражданского иска, который рассматривал Арбитражный суд Свердловской области.

Итогом арбитража, как ранее писал ТАСС, стало мировое соглашение, согласно которому Воеводин выплатит 1,7 млрд рублей компенсации по иску.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиационной промышленности. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.