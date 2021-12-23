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В Нижегородской области перевернулся автобус с людьми

Предварительно, никто не пострадал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Чебоксары, перевернулся в Нижегородской области. По предварительным данным, за помощью к медикам никто не обратился, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Около 11:42 мск на 492-м км трассы М7 водитель 1975 года рождения, следуя по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары, управляя микроавтобусом, с целью избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием в кювет", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в автобусе находились семь человек, детей среди них не было. За медицинской помощью никто не обращался.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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