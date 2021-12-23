Демешин заявил о необходимости ограничения утечек персональных данных жителей из госслужб

БАРНАУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин заявил о необходимости ограничения утечек персональных данных из госслужб, которыми пользуются кибермошенники. Правоохранительные органы "отстают" в реакции на такие преступления, сказал он журналистам во время рабочего визита в Алтайский край.

"У нас есть закон о персональных данных. Мы повсеместно констатируем нарушение этого законодательства, в том числе утечку персональных данных - они утекают из разных служб. Это тоже предмет реагирования прокуроров, потому что есть утечки из структур ЖКХ, паспортных столов, миграционных служб. Наша задача - это ограничить, чтобы не было возможности использовать наши с вами данные и звонить людям", - сказал Демешин.

Он отметил, что правоохранительные органы не успевают оперативно реагировать на обилие преступлений в сфере телефонного мошенничества.

"Если изначально это были локальные участки в исправительных колониях, куда незаконно были пронесены телефоны, то сейчас это большой бизнес, который реализуется по всему миру. Сам по себе факт роста преступлений в сфере информационных технологий показывает, что правоохранительная система не успевает давать ответы на вызовы постоянно изменяющейся ситуации. Мы в любом случаем отстаем. Это предмет работы прокуроров как координаторов в сфере противодействия преступности", - подчеркнул Демешин.