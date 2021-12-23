Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста советнику главы Роскосмоса Сафронову 27 декабря

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд 27 декабря рассмотрит вопрос о продлении ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Катчев.

Что известно о новом эпизоде в деле Ивана Сафронова

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"Мосгорсуд в понедельник, 27 декабря, проведет заседание по продлению меры пресечения журналисту Ивану Сафронову. Заседание назначено на 10:30 мск", - сказал он.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. Ранее Мосгорсуд продлил ему арест до 7 января 2022 года.