Мособлсуд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района Кулакову

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мособлсуд отменил по жалобе прокуратуры оправдательный приговор бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову по уголовному делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-чиновника Артем Сарбашев.

"Приговор отменили. Дело вернули в Подольский суд", - сказал адвокат.

Прокуратура Московской области подтвердила, что по ее апелляционному представлению приговор на основании оправдательного вердикта присяжных отменен.

Присяжные 27 октября вынесли оправдательный вердикт Кулакову, он был отпущен из-под ареста. Перед присяжными стояли четыре вопроса - о том, было ли убийство, если было, то совершил ли его Кулаков, виновен ли Кулаков и заслуживает ли он снисхождения. На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, а на последующие два - отрицательно, соответственно, вопрос о снисхождении был снят. Подольский городской суд 15 ноября огласил оправдательный приговор Кулакову.

Кулаков был задержан 31 мая прошлого года. По данным следствия, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена. Кулаков вину не признал. Он заявлял, что в момент убийства находился дома в кругу семьи.