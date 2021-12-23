Генпрокуратура увеличила на 6,5 млрд рублей иск к "Рольфу" и его основателю Петрову

ХИМКИ /Московская область/, 23 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России на 6,5 млрд рублей увеличила сумму исковых требований к основателю компании "Рольф" Сергею Петрову и АО "Рольф". Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС из Химкинского суда Московской области.

В ходе заседания представитель истца предоставил уточненные исковые требования, где сумма иска увеличилась с 12,85 до 19,4 млрд рублей. Также появились два новых ответчика - "Рольф моторс" и "Рольф Санкт-Петербург". Сумму по иску просят взыскать солидарно со всех ответчиков.

Следующее заседание по иску назначено на 18 января.

Ранее в суде отметили, что по исковому заявлению судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику, в пределах суммы исковых требований.

Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Ранее сообщалось о блокировке судебными приставами одного из счетов компании в рамках расследования дела.