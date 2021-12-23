В результате наезда автомобиля в Оренбурге пострадали два школьника

ОРЕНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали школьники семи и 10-ти лет, произошло в четверг в Оренбурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что в 12:25 (10:25 мск) напротив дома №4 по улице Поляничко 30-летний водитель, управляя автомобилем Chery, двигаясь со стороны улицы Инверторной в сторону проезда Северного, допустил наезд на двух несовершеннолетних, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения. В результате ДТП школьники семи и 10-ти лет были доставлены в медицинское учреждение Оренбурга", - сказано в распространенном сообщении.

Инспекторы ГИБДД Оренбурга устанавливают обстоятельства ДТП.