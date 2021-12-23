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Пожар в ТЦ "Лента" в Томске

Сумма ущерба от пожара в гипермакрете "Лента" в Томске составила не менее 2 млрд рублей

Подозреваемому уже предъявили обвинение
© Таисия Воронцова/ТАСС

ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Сумма ущерба от пожара в гипермаркете "Лента" в Томске, который произошел во вторник на площади более 5 тыс. кв. м, составила не менее 2 млрд рублей, сообщил представитель прокуратуры Томской области на судебном заседании по избранию меры пресечения обвиняемому в поджоге гипермаркета.

Ранее сотрудники полиции задержали жителя Томска 1988 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, по подозрению в поджоге гипермаркета. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), ему предъявлено обвинение.

"Умышленно путем поджога повреждено имущество ООО "Лента", причинив последнему ущерб на сумму не менее 2 млрд рублей", - сообщил прокурор.

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РоссияТомская областьПожар в ТЦ "Лента" в Томске
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