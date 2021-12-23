Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске

ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд заключил обвиняемого в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске под стражу до 21 февраля 2022 года, сообщил в ходе процесса судья.

Во вторник сотрудники полиции задержали жителя Томска 1988 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, по подозрению в поджоге гипермаркета. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества"), ему предъявлено обвинение.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 21 февраля 2022 года", - озвучил решение судья.