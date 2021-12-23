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Суд в Красноярске арестовал вице-спикера заксобрания края Натарова

Его взяли под стражу до 20 февраля

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал вице-спикера Заксобрания региона Сергея Натарова по делу о растрате. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого суда.

 

Натаров был задержан 21 декабря. В среду суд Железнодорожного района Красноярска должен был избрать ему меру пресечения, но рассмотрение было перенесено на 23 декабря. Сообщалось, что после задержания Натаров попал в больницу. "Заключение под стражу по 20 февраля, на два месяца", - сообщил представитель суда, добавив, что Натарову вменяется восемь эпизодов по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой").

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задержание связано с уголовным делом экс-советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации Игарки. Он был задержан в 2019 году и позднее отправлен под домашний арест. В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии официально информацию пока не комментируют.

Сергей Натаров в 2001-2011 годах был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, в 2013-2015 годах - заместителем министра экономики и регионального развития. В 2016 году был избран депутатом Государственной думы от ЛДПР. В сентябре 2021 года занял пост вице-спикера регионального парламента.

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РоссияКрасноярский край
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