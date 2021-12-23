Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Саратовской области

ТАСС, 23 декабря. Пять человек пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в городе Балашове Саратовской области, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

"В 14:10 на перекрестке улиц Урицкого и Пугачевская города Балашова произошло столкновение автобуса ПАЗ (маршрут №8) под управлением мужчины 1959 года рождения с автомобилем "Лада Приора" под управлением мужчины 2000 года рождения", - говорится в сообщении.

В больницу доставили четырех пассажиров автобуса, а также пассажира легкового автомобиля - мальчика 2005 года рождения. Ребенка госпитализировали, по остальным пассажирам информация уточняется.

Следственный отдел по городу Балашову следственного управления СК РФ по Саратовской области организовал доследственную проверку по факту происшествия. "Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - отметили в пресс-службе ведомства.