Членство ректора КФУ в "Единой России" приостановили на время расследования дела

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Членство ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова в "Единой России" приостановлено на время расследования уголовного дела по делу о заказном убийстве. Такое решение было принято в четверг на заседании регсовета партии.

"Необходимо приостановить членство в партии "Единая Россия" Ильфату Рафкатовичу Гафурову, в отношении которого <...> возбуждено уголовное дело", - озвучил вопрос в повестке заседания руководитель регионального исполкома ЕР Марат Самигуллин. Проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Также на заседании ЕР озвучили открытое обращение ученого совета КФУ к премьеру РФ Михаилу Мишустину, главе Татарстана Рустаму Минниханову, министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову из-за задержания Гафурова. "[Ученый совет] просит внимательно рассмотреть дело в отношении Гафурова, без предвзятости, подчеркивает его достаточно активную работу на посту ректора КФУ", - сказал секретарь партии Фарид Мухаметшин.

Басманный суд Москвы арестовал Гафурова до 21 февраля 2022 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, в настоящее время он числится обвиняемым по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству по найму.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Гафуров был задержан в Казани из-за подозрений в причастности к убийству, которое произошло несколько лет назад в Татарстане. По данным местных СМИ, ректор может быть причастен к деятельности одной из региональных организованных преступных группировок.