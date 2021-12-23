В Петербурге осудили водителя без прав, сбившего насмерть многодетную мать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии мужчину, который в наркотическом опьянении, не имея водительских прав, в октябре 2020 года сбил насмерть многодетную мать в Невском районе города. На два года осужденного лишили права управления транспортными средствами, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юсупа Рабаданова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения")", - сказано в сообщении.

Суд установил, что вечером 11 октября 2020 года Рабаданов, не имевший водительских прав, находился за рулем автомобиля Lada в состоянии наркотического опьянения. На скорости около 100 км/ч он выехал на перекресток улицы Тельмана и проспекта Большевиков на красный сигнал светофора, где сбил женщину, которая скончалась на месте происшествия, а после столкнулся с автомашиной Hyundai Solaris. Находившиеся в иномарке женщина и ребенок пострадали, как и виновник ДТП.

Помимо лишения свободы в ИК общего режима и запрета на вождение, суд взыскал с Рабаданова в пользу мужа погибшей (на глазах у которого произошла трагедия) 1,5 млн рублей компенсации морального вреда и 650 тыс. рублей возмещения материального ущерба.