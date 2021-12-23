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Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Башкирии

Среди пострадавших пятимесячная девочка

ТАСС, 23 декабря. Четыре человека, включая пятимесячную девочку, пострадали при столкновении двух автомобилей в Башкирии, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Белебеевском районе в 7 км от [населенного пункта] Белебей в сторону села Аксаково произошло столкновение двух легковых машин: LADA Largus и Renault Duster. Всего в двух машинах находилось шесть человек, из них четверо, в том числе один ребенок (девочка пяти месяцев), доставлены в больницу города Белебей на осмотр", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, угрозы их жизни нет.

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