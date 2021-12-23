Адвокат заявил, что следствие не продвинулось в поисках заказчиков убийства Немцова

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следствие по делу о заказчиках убийства Бориса Немцова не продвинулось в поисках заказчиков убийства Бориса Немцова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Прохоров, представляющий дочь Немцова Жанну.

"Заказчики преступления, на наш взгляд, не установлены. Напомню, что есть выделенное в отдельное производство дело в отношении водителя Мухутдинова и "иных неустановленных лиц". На наш взгляд, есть и еще лица, которых необходимо допросить для установления истины по делу - Руслан Геремеев, Адам Делимханов, их родственники и даже Рамзан Кадыров. Так что, очевидно, что на данный момент установлены лишь исполнители убийства, а заказчики и организаторы не найдены. Очень надеюсь, что когда-то их все же привлекут к уголовной ответственности", - сказал адвокат.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что сделано все для раскрытия убийств журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова. По его словам, он все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. Президент напомнил, что за совершенные преступления люди сидят в тюрьме, "и есть мнения, что они не заказчики, есть мнения, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока не известно".

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.