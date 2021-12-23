{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тамбове возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве сквера по нацпроекту

По данным прокуратуры, подрядчик должен был установить импортные малые архитектурные формы, выполненные из редкой износостойкой породы дерева, но самовольно заменил их на отечественные

ТАМБОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на мошенничество при строительстве детского сквера возбуждено в Тамбове, работы финансировались из средств нацпроекта. Об этом в четверг сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ при благоустройстве сквера в районе улицы Набережной в Тамбове. Цена контракта составила более 22 млн рублей", - сообщает надзорный орган.

Контракт между МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения" и компанией "Стинэк" был заключен весной 2020 года. Согласно ему подрядчик обязан был установить малые архитектурные формы датского производителя, которые выполнены из редкой износостойкой породы дерева - робинии. Однако без согласования с заказчиком заменил дорогие импортные конструкции на отечественные из лиственницы, срок службы которой гораздо короче. Таким образом, экономия в деньгах между проектной стоимостью объекта и фактической составила 11 млн рублей. При этом на установленных МАФах были выявлены многочисленные дефекты.

Открыть новый детский сквер в Тамбове планировали в октябре прошлого года, однако из-за многочисленных нарушений со стороны подрядчика не сделали этого. В данный момент он обнесен забором и закрыт. Средства на его строительство выделялись из бюджета в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Теги
РоссияТамбовская область
СК задержал подозреваемого в оскорблении памяти ветерана в Смоленской области
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Читать полностью