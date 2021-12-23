В Тамбове возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве сквера по нацпроекту

ТАМБОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на мошенничество при строительстве детского сквера возбуждено в Тамбове, работы финансировались из средств нацпроекта. Об этом в четверг сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ при благоустройстве сквера в районе улицы Набережной в Тамбове. Цена контракта составила более 22 млн рублей", - сообщает надзорный орган.

Контракт между МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения" и компанией "Стинэк" был заключен весной 2020 года. Согласно ему подрядчик обязан был установить малые архитектурные формы датского производителя, которые выполнены из редкой износостойкой породы дерева - робинии. Однако без согласования с заказчиком заменил дорогие импортные конструкции на отечественные из лиственницы, срок службы которой гораздо короче. Таким образом, экономия в деньгах между проектной стоимостью объекта и фактической составила 11 млн рублей. При этом на установленных МАФах были выявлены многочисленные дефекты.

Открыть новый детский сквер в Тамбове планировали в октябре прошлого года, однако из-за многочисленных нарушений со стороны подрядчика не сделали этого. В данный момент он обнесен забором и закрыт. Средства на его строительство выделялись из бюджета в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".