ТАСС, 23 декабря. Священнослужителя нашли убитым в Нефтекамске, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

"[Нашли убитым] священнослужителя", - сказал собеседник агентства. Убийство произошло в Нефтекамске.

В следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что по факту убийства возбуждено дело. "По факту убийства мужчины было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", - отметили в ведомстве.

По данным следствия, тело 47-летнего мужчины обнаружили 20 декабря в его доме. "Благодаря тщательно проведенному осмотру места происшествия установлены следы рук, не принадлежащие потерпевшему. В результате вскоре личность подозреваемого была установлена и он был задержан. Им оказался 26-летний житель города Бирска", - отметили в ведомстве.

По версии следствия, 4 декабря мужчины познакомились в такси по дороге в Нефтекамск. Подозреваемый попросил потерпевшего пустить его к нему домой переночевать. Вечером между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость несколько раз ударил хозяина дома ножом в грудь и живот, после чего скрылся.