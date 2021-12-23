Спасатели извлекли из реки тела четырех рыбаков в Самарской области

САМАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Тела четырех рыбаков обнаружены в реке в Кировском районе города Самары, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

По данным пресс-службы, в 15:15 в четверг в главк поступила информация о том, что на реке Самаре в Кировском районе городского округа Самара (поселок Чкалова) спасателями "проведены работы по извлечению тел четырех погибших рыбаков".

Уточняется, что погибшие - мужчины 1942, 1950, 1954 и 1966 годов рождения. В региональном главке отметили, что поиск и извлечение из воды тел рыбаков проводили спасатели государственного казенного учреждения "Поисково-спасательная служба Самарской области".