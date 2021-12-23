Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до шести

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Каменске-Уральском Свердловской области выросло до шести, из них два ребенка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее УГИБДД по региону сообщало о четырех пострадавших.

"По имеющейся на текущий момент информации, шестеро пассажиров обратились за медицинской помощью, из них двое детей. Точная информация о количестве обратившихся за медицинской помощью устанавливается. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о перевозке граждан в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

По предварительным сведениям прокуратуры, в Каменске-Уральском водитель неустановленного автомобиля совершил поворот направо со средней полосы движения. Водитель пассажирского автобуса ПАЗ, двигавшегося по крайней правой полосе в попутном направлении, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль вправо и наехал на светофор.