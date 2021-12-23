Суд на полгода продлил арест бывшего владимирского вице-губернатора по делу о взятках

ВЛАДИМИР, 23 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира на полгода продлил срок содержания под стражей бывшего вице-губернатора Владимирской области Рената Чагаева, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Сторона защита просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей и заявила о готовности заплатить залог 5 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Чагаев был помещен под арест 9 апреля 2021 года, после чего срок действия меры пресечения неоднократно продлялся, в последний раз суд продлил арест по 6 января 2022 года. В ходе заседания защитник Константин Трапаидзе просил суд избрать в отношении Рената Чагаева меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей и заявил о готовности выплатить залог 5 млн рублей.

"С учетом сложности дела, обусловленной характером инкриминируемых подсудимому преступлений, объема уголовного дела - восемь томов, следует продлить срок содержания подсудимого Чагаева под стражей на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, то есть по 14 июня 2022 года включительно", - сказал судья Владимир Зябликов.

Как сообщалось ранее, бывший заместитель губернатора Владимирской области Ренат Чагаев, арестованный в апреле 2021 года, обвиняется по двум эпизодам в получении взяток, общая сумма которых составила около 1,7 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он способствовал принятию решений в интересах юридического лица и подписанию актов выполненных работ по реконструкции незавершенного терапевтического корпуса под акушерский корпус для нужд Гусь-Хрустальной городской больницы, за что незаконно получил через посредников 1 млн рублей. Кроме того, в период с декабря 2017 года по ноябрь 2018-го обвиняемый за общее покровительство и попустительство по службе путем безналичных переводов получил от директора одного из подконтрольных государственных учреждений взятку в размере 690 тысяч рублей.

Чагаев был назначен на должность вице-губернатора Владимирской области по строительству в сентябре 2016 года губернатором Светланой Орловой, он оставил свой пост осенью 2018 года, когда область возглавил Владимир Сипягин. До строительной отрасли Чагаев курировал в администрации региона вопросы развития предпринимательства.

Следующее заседание суда по делу назначено на 11 января.