СМИ: около 150 человек пострадали при землетрясении на юге Гаити

ГАВАНА, 23 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 150 человек получили ранения после землетрясения магнитудой 4,6, произошедшего во вторник на юге Гаити. Об этом в четверг сообщила газета le Nouvelliste.

По ее данным, все пострадавшие находятся в больницах. О погибших не сообщается. Эпицентр землетрясения находился в департаменте Гранд-Анс, где проживают более 400 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

В середине августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Погибли более 2,2 тыс. человек, пострадали еще более 12,7 тыс. в департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп. Полностью были разрушены более 53 тыс. зданий.