Верховный суд признал законным решение о возбуждении дела в отношении судьи Кондрат

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, которая просила отменить решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о даче согласия на возбуждение в отношении нее уголовного дела.

"Решение оставлено без изменения", - сказали ТАСС в четверг в пресс-службе суда.

12 июля ВККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Кондрат по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Ей вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы.

Согласно российскому законодательству, судьи являются спецсубъектами, и дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.