Саратовский суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство четырех человек

ТАСС, 23 декабря. Суд в Саратовской области избрал арест мужчине, обвиняемому в покушении на убийство четырех человек с помощью поджога парикмахерской в Аткарске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области на основе собранных по делу доказательств 38-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"). Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 22 февраля 2022 года", - отметили в СК. Мужчина не признал вину и отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Пожар в парикмахерской в Аткарске произошел 22 декабря в 15:26 мск. Прокуратура установила, что мужчина разлил горючую жидкость по помещению первого и второго этажей, где находились посетители, а затем зажег ее и скрылся с места преступления. В результате ЧП пострадали четыре женщины, которые были доставлены в областную клинику. Их состояние оценивается как стабильное. В тот же вечер мужчина был задержан.

Сейчас следователи выполняют комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательств, отметили в СК.