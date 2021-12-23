СМИ: вооруженные люди напали на пост на границе Нигера и Буркина-Фасо

ПРЕТОРИЯ, 23 декабря. /ТАСС/. Неизвестные вооруженные лица атаковали пост в районе поселения Макалонди на юго-западе Нигера. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в местных органах власти.

"Группа неизвестных вооруженных лиц совершила нападение на пункт перехода на границе Нигера с Буркина-Фасо в районе селения Макалонди, - приводит агентство слова источника. - Погибли несколько таможенников и гражданских лиц, есть раненые". Точное число жертв не приводится.

Регион на стыке границ трех стран - Мали, Нигера и Буркина-Фасо - является одним из крупнейших очагов международного терроризма в Западной Африке. В этой части континента орудуют отряды террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (филиал запрещенного в РФ "Исламского государства").