Fox: актера Девина Рэтрея, сыгравшего в фильме "Один дома", обвинили в домашнем насилии

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Американский актер Девин Рэтрей, сыгравший роль Базза Маккалистера, старшего брата главного героя в фильме "Один дома" и "Один дома 2", был задержан по обвинению в домашнем насилии, затем освобожден под залог. Об этом в среду сообщил телеканал Fox News.

В начале декабря в штате Оклахома между 44-летним актером и его девушкой произошла ссора. По словам потерпевшей, в состоянии алкогольного опьянения он применил силу против нее, угрожал ей и ударил. Против Рэтрея были выдвинуты обвинения в побоях и домашнем насилии. В среду он самостоятельно явился в полицию, затем его освободили под залог в $25 тыс., информирует телеканал.

В ноябре на американском стриминговом сервисе Disney+ появился ремейк популярной комедии "Один дома" (Home Alone), вышедший под названием Home Sweet Home Alone (2021). Рэтрей принял в нем участие.

Оригинальная комедия "Один дома" режиссера Криса Коламбуса и продюсера Джона Хьюза вышла на экраны в 1990 году и собрала в кинотеатрах по всему миру более $476 млн при бюджете $18 млн. В 1992 году вышла вторая серия, которая собрала в прокате $359 млн при затратах в $20 млн. Вскоре вышли еще три части франшизы, не связанные с двумя первыми сериями, под названиями "Один дома 3" (Home Alone 3, 1997), "Один дома 4" (Home Alone 4: Taking Back the House, 2002) и "Один дома 5: Праздничное ограбление" (Home Alone: The Holiday Heist, 2012).