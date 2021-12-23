Жительница Волгоградской области получила 4,5 года колонии за истязания пасынка

ВОЛГОГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года женщине за истязания ее шестилетнего пасынка. Об этом сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судов региона.

"Приговором Новоаннинского районного суда Волгоградской области Н. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "г", п. "е" ч.2 ст.117 УК РФ. Суд, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, назначил Н. наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Учитывая наличие у осужденной двоих несовершеннолетних детей, суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что женщина и ее супруг с 2020 года систематически избивали ребенка мужчины от первого брака ремнем, палками, железными ведрами, унижали, оскорбляли, морили голодом и выгоняли раздетого на холод. В мае этого года подсудимая толкнула мальчика, он ударился спиной и рассек затылок. Спустя несколько дней ребенка избил его отец, ударив головой о дверной косяк, еще через несколько дней он ударил мальчика кулаком по голове. В больницу потерпевшего отвезли только после того, как он потерял сознание в песочнице. Мальчик умер в реанимации. Причиной смерти стала тупая закрытая травма головы, кровоизлияние под твердую мозговую оболочку, отек и дислокация головного мозга, добавили в пресс-службе. Сообщается также, что отец мальчика умер на следующий день после известия о смерти сына.