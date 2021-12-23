Подозреваемая в покушении на убийство детей в Саратовской области призналась в содеянном

ТАСС, 23 декабря. Следователи провели на месте преступления проверку показаний жительницы Аткарского района Саратовской области, подозреваемой в покушении на убийство двух своих детей и убийстве одного из них, женщина призналась в совершении преступлений. Об этом журналистам сообщили в четверг в следственном управлении СК РФ по региону.

"Подозреваемая рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего и раскаялась в содеянном", - сказано в распространенном сообщении.

Женщина задержана, следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Двух детей обнаружили в овраге в селе Прокудино днем 22 декабря. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения была доставлена в лечебное учреждение. Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве ребенка, совершенного с особой жестокостью и покушении на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью. Следствие полагает, что мать, предприняв попытку убийства при помощи шарфа пятилетней дочери и восьмилетнего сына, вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась. Женщину задержали на территории города Энгельс Саратовской области и доставили в следственный отдел СК.

Пятилетняя девочка, по данным уполномоченного по правам ребенка в регионе, пережила клиническую смерть и находится в тяжелом состоянии.