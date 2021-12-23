Гендиректора "Крымгеологии" задержали по подозрению в получении крупной взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере генерального директора госпредприятия "Крымгеология", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Накануне подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю на улице Беспалова Симферополя во время получения очередной суммы взятки", - сообщается в пресс-релизе.

Следователем управления по расследованию особо важных дел установлено, что весной этого года "генеральный директор ГУП РК "Крымгеология", наделенный полномочиями осуществлять руководство процесса добычи и продажи инертных материалов на карьере в Белогорском районе, контролировать их своевременную отгрузку, заключать договоры с покупателями, высказал представителю ИП свои требования о деятельности коммерсанта на данной территории: должностное лицо сообщило, что заключит с ИП договор на поставку песчано-гравийной смеси и суглинка, а впоследствии организует беспрепятственную отгрузку указанных инертных материалов за денежное вознаграждение", говорится в сообщении.

Уточняется, что "директор ГУП организовал заключение договора поставки инертных материалов с коммерсантом, убедив его в беспрепятственном осуществлении отгрузки товара". "Затем должностное лицо ежемесячно получало лично от ИП взятки (общий размер которых составил 365 тыс. рублей) путем безналичного перечисления денежных средств на банковские счета аффилированных лиц и лично", - рассказали в пресс-службе, отметив, что подозреваемый был задержан накануне во время получения очередной взятки в размере 40 тыс. рублей.

На работе и дома и гендиректора проведены обыски, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия. "Свою вину в совершенном преступлении он признал. Следствие готовится предъявить фигуранту уголовного дела обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", - отмечается в сообщении.